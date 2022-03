La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha fissato al 2027 il termine per rendere l’UE indipendente dai combustibili russi.

In occasione del summit a Versailles, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affrontato il tema dell’energia e la dipendenza dell’Europa dal gas russo.

Nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 marzo, è in programma un summit a Versailles al quale stanno partecipando i leader europei.

In questo contesto, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tema dell’energia e all’eccessiva dipendenza dell’UE dal gas russo. La presidente della Commissione europea, infatti, ha sostenuto e ribadito con forza la necessità di imporre lo stop alla dipendenza dai combustibili russi e ha fissato un termine specifico entro il quale realizzare un simile obiettivo.

Nel corso del vertice informale tenuto nel pomeriggio di giovedì 11 marzo, Ursula von der Leyenha fissato “l’obiettivo per l’indipendenza energetica dai combustibili fossili russi al 2027”.

A questo proposito, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: “A breve termine, dobbiamo affrontare i prezzi elevati dell’energia e prepararci per il prossimo inverno. Al di là della regolamentazione dei prezzi e agli aiuti di Stato, stiamo esaminando opzioni per limitare l’aumento dei prezzi dell’elettricità.

Siamo troppo dipendenti dalla Russia in particolare sul gas. Dobbiamo diversificare i fornitori, in particolare passando al GNL. E dobbiamo aumentare la nostra quota di rinnovabili – e ha aggiunto –. Nell’immediato futuro proporremo un minimo del 90% di stoccaggio del gas entro il 1° ottobre di ogni anno“.

