Von der Leyen: oggi sarò a Kiev per incontrare Zelensky

Milano, 14 set. (askanews) – “Il nostro mercato unico è una delle più grandi storie di successo in Europa. Ora è il momento di renderlo una storia storia di successo anche per i nostri amici ucraini. Ed è per questo che oggi andrò a Kiev, per discuterne in dettaglio con il presidente Zelensky”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, davanti alla plenaria del Parlamento europeo oggi a Strasburgo.