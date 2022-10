Von der Leyen: proposte per prezzi energia entro due settimane

Milano, 10 ott. (askanews) – “Ci presenteremo come Commissione nelle prossime due settimane con proposte per controllare i prezzi dell’energia e i prezzi dell’elettricità. L’obiettivo è quello di abbassare il prezzo ad un certo livello senza mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento ma, come ho detto, il modo migliore oltre questa azione immediata per intervenire sul mercato e limitare i prezzi di energia elettrica ed energia, nel migliore dei modi, è di sbarazzarsi nel tempo di ogni tipo di ricatto dalla Russia e questo significa accelerare la transizione pulita verso le rinnovabili”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ds Tallin, in Estonia, in occasione del Digital Summit.