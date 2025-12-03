Von der Leyen saluta "nuova era" di indipendenza energetica da Russia

Bruxelles, 3 dic. (askanews) – La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha salutato una “nuova era” di indipendenza energetica dalla Russia, a seguito di un accordo tra gli europei per porre fine alle importazioni di gas russo entro l’autunno del 2027. “Oggi è davvero un giorno storico per la nostra Unione”, ha dichiarato la Presidente della Commissione.

“È l’alba di una nuova era, quella della totale indipendenza energetica dell’Europa dalla Russia”, ha aggiunto von der Leyen in una conferenza stampa a Bruxelles.