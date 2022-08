Von der Leyen: Ue lavora a riforma strutturale mercato elettrico

Bled (Slovenia), 29 ago. (askanews) – “I prezzi alle stelle dell’elettricità stanno ora mettendo a nudo, per diverse ragioni, i limiti del nostro attuale modello di mercato energetico. Era stato sviluppato per circostanze completamente diverse e obiettivi completamente diversi. Ora non è più adeguato all’obiettivo. Questo è il motivo per cui noi, la Commissione, stiamo ora lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un intervento a Bled, in Slovenia, in vista di un vertice straordinario dei ministri dell’Energia dell’Ue, in programma a Praga il 9 settembre.

(IMMAGINI EBS – Europe by Satellite)