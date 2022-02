La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato che l’Europa non dovrà mai più dipendere esclusivamente dal gas russo.

Von der Leyen: “UE non dipenderà più dal gas russo”

Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del bilaterale organizzato con il premier della Norvegia, Jonas Gahr Store.

In questo contesto, la presidente Von der Leyen ha affermato con decisione che l’Europa non dipenderà più esclusivamente dalla Russia per il gas. A questo proposito, infatti, ha riferito: “Sono tempi difficili. La crisi ucraina dimostra che autocrazie sfidano democrazie.

La Russia ha strumentalizzato l’energia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo davvero determinati a non essere più dipendenti dal gas russo. Questa è un investimento strategico per la nostra indipendenza”.

Soffermandosi sul suo incontro con il premier norvegese, poi, ha aggiunto: “La Norvegia è un fornitore affidabile di gas”.

La presidente della Commissione UE ha anche spiegato che Oslo “farà la sua parte” in relazione al dossier sull’energia in quanto il premier Jonas Gahr Store ha ribadito di condividere il percorso Fit for 55 europeo ossia il pacchetto di misure approvato per ridurre le emissioni.

Von der Leyen: “Norvegia garantirà gas necessario, bisogna diversificare le fonti”

Focalizzandosi sulla Russia, Ursula Von del Leyen ha denunciato: “La pressione esercitata da Mosca sul gas non è stata solo sull’Ucraina ma anche sull’UE”. E ha ricordato come l’Europa “ha potuto contare sul fatto che la Norvegia possa fornire il gas necessario”.

A ogni modo, la presidente della Commissione europea ha osservato: “Condividiamo che da un lato il gas è importantema dall’altro abbiamo bisogno di diversificare le fonti.

Per l’Ue è chiara la strada: ridurre la nostra dipendenza dal gas e andare verso le rinnovabili”.

Norvegia, premier Jonas Garh Store: “Economie integrate con l’Europa”

Infine, Von der Leyen ha lasciato la parola al premier norvegese Jonas Gahr Store che ha dichiarato: “La condivisione dei valori è la base della nostra cooperazione. Stiamo seguendo la crisi ucraina da vicino e abbiamo unito le nostre forze con quelle dei nostri partner. Con l’Europa noi abbiamo economie integrate. Il nostro messaggio all’UE oggi è non solo sull’affidabilità della Norvegia sul gas ma si estende alla cooperazione su idrogeno, batterie di ultima generazione, onde oceaniche, su tutti questi interessanti aspetti industriali. Noi possiamo tagliare le emissioni e creare lavoro”.