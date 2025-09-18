Von der Leyen: UE sviluppi nuove "partnership commerciali"

Milano, 18 set. (askanews) – La presidente dell’Ue Ursula von der Leyen ha affermato che è “molto importante” sviluppare “partnership commerciali in tutto il mondo” nonostante i dazi statunitensi, in un discorso pronunciato a Berlino di fronte a gruppi economici e imprenditoriali tedeschi.

“Dovremmo anche ricordare, e questo è molto importante per me, che l’80% dei nostri scambi commerciali avviene con paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Ed è per questo che è così importante continuare a sviluppare questa rete di partnership commerciali in tutto il mondo”, ha sottolineato.

“Negli ultimi nove mesi abbiamo concluso con successo accordi con il Mercosur, il Messico e la Svizzera. Se si considera l’accordo con il Mercosur, si tratta di un mercato di 770 milioni di consumatori. Si tratta di un quarto della produzione mondiale, un quarto del Pil. L’accordo garantirà una significativa riduzione dei dazi all’esportazione. I dazi sull’industria automobilistica saranno gradualmente e completamente aboliti. 770 milioni, questo è un mercato che dovremmo conquistare”, ha concluso òla presidente della Ue.