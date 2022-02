“Vostro Onore”, Stefano Accorsi giudice messo in crisi dal figlio

Roma, 22 feb. (askanews) – Fino a che punto è disposto a spingersi un padre per salvare la vita a suo figlio? Parla di giustizia, relazioni umane, conflitti interiori e non solo, “Vostro Onore”, in prima visione su Rai 1 dal 28 febbraio. La nuova serie in quattro serate è un riadattamento da quella israeliana “Kvodo”, che ha avuto diverse versioni, compresa quella statunitense “Your Honor” con Bryan Cranston.

Protagonista Stefano Accorsi, un giudice rispettato per la sua integrità.

Ha perso da poco la moglie, ha un rapporto difficile con suo figlio e vive per il lavoro. Ma tutto cambia quando il ragazzo investe con l’auto il giovane esponente di una famiglia criminale con cui il giudice aveva avuto a che fare in passato. Da qui, il conflitto tra il restare fedele ai principi etici di giustizia che lo hanno sempre guidato e il mettere tutto in discussione per salvare il figlio, tra crime e “tragedia greca”.

Stefano Accorsi: “Che cosa si è disposti a fare per salvare la vita di un figlio? Ci ho pensato, non si parla di cosa si è disposti a fare per raccomandare un figlio ma di salvarlo, credo che l istinto primordiale di un genitore sia salvare la vita di un figlio, è qualcosa di atavico, questo contrasto è archetipico, tiene alla tragedia greca”.

“Vostro Onore” è diretto da Alessandro Casale. Non si tratta di un remake della serie israeliana ma di un riadattamento totale. “E un adattamento completo sul territorio italiano della serie israeliana, che lavora su altri canoni, lì c è anche il conflitto israelo-palestinese che entra nella storia, noi lo abbiamo ambientato in una Milano apparentemente priva di violenza, ma serpeggiante”.

Nel cast tra gli altri Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli, Camilla Semino Favro e Remo Girone.