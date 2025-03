Vrecionova: Sicurezza alimentare priorità europea come la Difesa

Bologna, 26 mar. (askanews) – “La sicurezza non è solo quella della difesa o quella energetica, ma è anche la sicurezza alimentare. Nell’ambito della sicurezza alimentare l’agricoltura ha un ruolo essenziale, fondamentale, perché è un settore strategico, come strategica è al pari degli altri tipi di sicurezza”. Lo ha dichiarato Veronika Vrecionova, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, a margine del convegno “Coltivare il futuro tra politiche green e mercato” organizzato a Bologna da Apo Conerpo, principale Organizzazione di Produttori ortofrutticola europea.

Intervenendo alla celebrazione del trentennale di Apo Conerpo, Vrecionova ha spiegato che l’Europa è attualmente impegnata nella preparazione del nuovo budget e nella definizione della proposta per la nuova Politica agricola comunitaria, che dovrebbe essere presentata in giugno. “Al momento l’Europa ha diverse priorità, tra tutte quella geopolitica, le situazioni di guerra come per esempio quella in Ucraina e quella legata ai problemi creati dai dazi”, ha aggiunto la presidente. “Ci sono tanti problemi e tante priorità di cui l’Unione Europea deve occuparsi. Senz’altro la Commissione europea sta parlando anche di sicurezza alimentare e ne sta parlando molto, la riconosce come una delle maggiori priorità e ne sta parlando anche in vista della definizione del nuovo budget”.

Vrecionova ha anche riferito che nella prossima sessione plenaria di Strasburgo si discuterà del kit di sopravvivenza con acqua, cibo, farmaci e batterie, per assicurare ai cittadini un’autosufficienza di almeno 72 ore in caso di guerra, disastri naturali o altri stati di crisi, che sarà presentato oggi a Bruxelles.