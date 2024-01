VRetreats Cervino: cucina valdostana, territorio, sostenibilità

Cervinia, 8 gen. (askanews) – Dare spazio ai sapori della Valle d’Aosta, attraverso una cucina che sappia riprendere la tradizione e dialogare con il territorio. È questo uno degli obiettivi che si è posto il VRetreats Cervino, nuovo hotel della collezione VRetreats, brand di hotellerie di Alpitour World, che da Cervinia vuole proporre una idea diversa di lusso in montagna. Partendo anche da un concetto ampio di sostenibilità.

“Noi sostanzialmente – ha detto ad askanews il direttore del VRetreats Cervino, Daniel Menabreaz – stiamo cercando di portare tutti i prodotti più specifici a kilometro zero, così cerchiamo di collaborare con tutti i produttori locali, e quindi parliamo dei nostri formaggi, dei nostri vini, dei nostri liquori, dei nostri dolci. Si cerca di fare tutto un ragionamento per avere un minore impatto ambientale e soprattutto mettere in evidenza l’unicità della Valle d’Aosta”.

Unicità cui l’hotel dedica speciale attenzione nel suo secondo ristorante, L’Abrì, che è immaginato come una sorta di rifugio dove è possibile incontrare i sapori valdostani in un contesto di alta cucina. “Le richieste da parte del cliente – ci ha raccontato lo chef Stefano Coutandin – spesso sono legate a questi piatti tradizionali molto semplici, come la fonduta di fondina, la bourguignonne, al civetta di cervo cotto nel vino legato al territorio, o la classica carbonade, o ancora un uovo che prendiamo dalle piccole aziende agricole locali e che cuciniamo rendendolo soffice e legato a una fonduta”.

I risultati sono interessanti e offrono interpretazioni contemporanee delle classiche portate della valle, senza dimenticare però la dimensione alberghiera dentro la quale la cucina si colloca. “Non è un ristorante dove la gente viene una sera e se ne va – ha aggiunto lo chef – abbiamo ospiti che rimangono più giorni e più notti, è giusto che abbiano la possibilità di assaggiare la cucina del nostro territorio e in altre sere possano scegliere prodotti legati al Mediterraneo”.

E se lo scopo che Alpitour World si prefigge con la collezione VRetreats è quello di essere una “chiave di accesso alla bellezza del nostro Paese”, ecco che l’aspetto gastronomico gioca un ruolo fondamentale, pure nella sua capacità di essere genuino e flessibile.