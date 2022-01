Vtenext, CRM+BPM Open Source per il miglioramento delle performance aziendali 

Ecco come usare i bpm per aumentare la produttività e ottenere quindi ottimi risultati, naturalmente anche in chiave di fatturato.

Ogni azienda che punta al miglioramento delle proprie performance dovrebbe dotarsi di un BPM Software, cioè una speciale piattaforma di Business Process Management che permette di mappare, controllare e monitorare ogni processo e attività, con lo scopo di aumentare la produttività e ottenere quindi ottimi risultati, naturalmente anche in chiave di fatturato.

Si tratta di un approccio moderno e tecnologico, che consente di delineare con precisione le attività che fanno parte di ogni flusso lavorativo. Non solo, connette e assegna i task ai rispettivi utenti coinvolti, permettendo loro di focalizzarsi su casi o compiti particolari.

Sono tantissime le funzionalità che caratterizzano un Software BPM. In primo luogo, si integra alla perfezione con gli altri applicativi utilizzati in azienda per attingere ai dati, ad esempio ERP o CRM. Consente di personalizzare l’interfaccia di ogni impiegato con permessi su misura, offre l’opportunità di visualizzare il processo nel suo complesso, individuando potenziali blocchi e identificando gli step successivi. E per guidare i collaboratori, manda notifiche e reminder.

Insomma, è senz’altro un’opzione vantaggiosa. I dati sono mappati e monitorati in tempo reale, e possono essere riadattati senza problema a seconda delle necessità. Tutti gli applicativi utilizzati si completano reciprocamente, favorendo lo scambio di informazioni e azzerando i silos comunicativi. Con l’automazione dei task più ripetitivi, poi, si sprecano meno risorse e si raggiungono più facilmente gli obiettivi di business.

Ma quali sono i migliori software disponibili? vtenext offre una piattaforma veloce e flessibile che si coniuga rapidamente con gli altri sistemi e permette di automatizzare e digitalizzare oltre l’80% dei processi aziendali. Si tratta di una soluzione CRM + BPM Open Source unica, che unisce la potenza di un motore di gestione ed un CRM Open Source.

vtenext è una software house italiana nata nel 2008 con sedi a Verona, Milano e Londra. Oggi vanta oltre 2.000 clienti business, 93.000 utenti community e 93 partner e reseller. Il team è formato da sviluppatori e consulenti esperti, in grado di aiutare le aziende a sviluppare progetti specifici in base alle loro esigenze.

Del resto, ogni metodo di lavoro di vtenext è caratterizzato da una logica “Open”. I processi aziendali sono chiari e trasparenti e volti al raggiungimento di uno scopo comune. Colleghi e collaboratori prendono attivamente parte al percorso decisionale, studiando insieme la soluzione più adatta.

Non solo, la qualità assicurata dalla software house passa anche attraverso le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001. La prima riguarda i sistemi e processi interni che un’azienda mette in atto per poter garantire un certo livello di qualità conforme alle aspettative del mercato e a quanto accordato con i principali portatori d’interesse. La seconda garantisce che le informazioni affidate siano trattate con un livello di sicurezza conforme con le norme internazionali. Tutto questo, è pensato, chiaramente, in un’ottica di massimizzazione della Customer Experience.