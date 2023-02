Vuoi vivere Napoli da una prospettiva diversa? Noleggia una barca!

Vivi Napoli in modo innovativo, noleggiando una barca per goderti ogni angolo della città partenopea senza perdere alcun dettaglio.

Una delle frasi più famose per descrivere Napoli recita “Vedi Napoli e poi muori”. Infatti, secondo i suoi abitanti e i milioni di viaggiatori che la visitano ogni anno, la bellezza, la storia, la tradizione e il folklore della città partenopea sono così intensi da non poter essere più dimenticati. Napoli è unica nel suo genere e visitarla è quindi un’esperienza da fare nella vita. Si può inoltre godere dei segreti di questa città da una prospettiva ancora più particolare e indimenticabile noleggiando una barca ed ammirandola dalle sue coste. Nautal vi aiuterà nella scelta del modello più adatto alle vostre esigenze e richieste.

Arrivare a Napoli attraverso il mare

Girare Napoli è un’esperienza bellissima e indimenticabile, scoprire i segreti di questa città vi lascerà un ricordo emozionante. Napoli è una cartolina nella parte interna, ma anche per quanto riguarda il mare. Tutto il mondo conosce questa prospettiva, un quadro che assume contorni di una realtà fatta di colori, profumi e sensazioni. Si potrà vivere allo stesso modo la città anche da un altro punto di vista che è quello della navigazione in mare, scoprendo sì Napoli e il suo golfo, ma anche tante altre parti lo stesso bellissime e famose.

Noleggiare una barca per visitare luoghi incantevoli

Parliamo delle famose Posillipo, Pozzuoli, Ischia, Capri, Procida e anche Nisida insieme a Sorrento e la Costiera Amalfitana. Nautal, leader nel settore del noleggio barche a Napoli, saprà aiutarvi nel migliore dei modi per l’organizzazione delle vacanze in barca, il costo, il comfort e ovviamente sicurezza e serietà. Abbiamo parlato di vacanza, ma potrebbe essere anche un’esperienza di un giorno soltanto, poche ore in mare per godere delle bellezze della costa partenopea e campana più in generale.

Da Ischia a Capri fino alla Costiera Amalfitana

Ischia vi conquisterà per le sue spiagge sabbiose, le isole di Sorrento sono più piccole e sempre molto affollate, dovrete andare nelle vicine calette con acque trasparenti. Bellissimi i Faraglioni di Capri che riescono a riprodurre un effetto quasi scenico insieme alla poetica Grotta Azzurra. Prendetevi del tempo per conoscere la Costiera Amalfitana, da Positano fino a Vietri sul Mare: attraccate per farvi conquistare da posti unici come Ravello, Cetara, Maiori e Minori.

Condizioni e costi per il noleggio con Nautal

Ma quanto costa un noleggio barche a Napoli? Bisogna innanzitutto ricordare che Nautal potrà, nel caso ne aveste bisogno, mettervi a disposizione uno skipper che vi condurrà in tutta sicurezza nella vostra lunga o corta vacanza. Nello specifico in genere il costo del noleggio è di 80€ al giorno per la bassa stagione e 140€ in alta stagione. Ovviamente ci sono delle condizioni che possono far aumentare il prezzo come la durata, il tipo di imbarcazione e appunto la presenza dello skipper. La barca a vela potrebbe costarvi dai 160€ ai 450€ in alta stagione al giorno; una barca a motore per una settimana dai 560€ ai 980€; una settimana sullo yatch per scoprire Napoli e dintorni vi costerà dai 7.000€ ai 10.500€.

Vivete un’esperienza unica a Napoli

Salite a bordo quindi e andate alla scoperta di Napoli e delle bellezze della Riviera napoletana attraverso un mare stupendo. Il noleggio barche Nautal sarà a vostra completa disposizione per un’esperienza da sogno!