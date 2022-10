Vuole apparire come la bambola gonfiabile del fidanzato e spende 11mila dollari

La bambola doveva essere un regalo per il fidanzato ma poi si è fatta coinvolgere ed ha speso 11mila dollari per apparire come lei.

Una donna britannica ha dichiarato di aver speso più di 11.000 dollari in interventi estetici nel tentativo di assomigliare esattamente alla bambola del suo fidanzato. Il ragazzo sembra aver gradito.

Siamo nel Regno Unito, dove Char Grey, 23 anni, era già diventata nota alla cronaca dopo aver annunciato di aver regalato una bambola, chiamata Delilah, per il suo fidanzato Calum Black, 28 anni. Quello che doveva essere un dono solo per il ragazzo è diventato un oggetto per il piacere di entrmbi, che spesso si sono cimentati in rapporti con la bambola.

Gli interventi chirurgici

Char ha però deciso di fare un passo enorme: assomigliare a Delilah.

La decisione è stata presa perchè trova la bambola estremamente bella. La prima cosa che ha fatto la 23enne è stata sottoporsi alla rinoplastica. In seguito, lei, il fidanzato e la bambola, si sono recati da un tatuatore per lasciarsi qualcosa di indelebile sulla pelle che li accomunasse. Il prossimo passo della giovane dovrebbe essere la chirurgia al seno.

Il rapporto della coppia con la bambola

Char Grey ha regalato Delilah a Calum perchè non riusciva a stare al passo con i suoi desideri sessuali, ma la bambola ha acceso anche le fantasie della 23enne.

La giovane, come riporta il New York Post, ha dichiarato che spesso portano il giocattolo in giro, compresi giri romantici in città. Per quanto riguarda la vita sessuale della coppia, invece, Char ha detto: “Se non sono dell’umore giusto, Calum la usa e viceversa. Possiamo spegnere le nostre emozioni e se uno di noi due è con la bambola gonfiabile, non è come se ci stessimo tradendo a vicenda, quindi non proviamo alcuna gelosia“.