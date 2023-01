Vuole chiamare il figlio come il padre ma la suocera non vuole: le incendia il furgone

Vuole chiamare il figlio come il padre ma la suocera non vuole: le incendia i...

Un 22enne aveva deciso di chiamare suo figlio come il padre, ma la suocera non era d'accordo. Lui le ha incendiato il furgone.

Un ragazzo di 22 anni, in provincia di Napoli, ha incendiato il furgone della suocera perché la donna non era d’accordo con la sua decisione di chiamare il figlio come suo padre.

Una lite in famiglia, scoppiata per un motivo banale, è degenerata ed è finita con due veicoli incendiati e con un 22enne in manette. Il fatto è accaduto a Brusciano, nella provincia di Napoli. Il giovane aveva intenzione di mettere in pratica la tradizione di dare al proprio figlio il nome del padre. La moglie, ma soprattutto la suocera, non erano per niente d’accordo con questa decisione e volevano dare al piccolo un nome più moderno e meno legato alla tradizione.

Questo ha scatenato una lite che è sfociata nell’incendio di un furgone.

Il furgone della suocera in fiamme: distrutta anche un’altra auto

Il giovane voleva a tutti i costi che il figlio avesse il nome del padre, tanto da minacciare moglie e suocera. A quest’ultima ha detto che se non avesse accettato le avrebbe incendiato il furgone. La minaccia probabilmente non ha avuto gli effetti sperati, perché qualche ora dopo il 22enne ha dato realmente fuoco al mezzo della suocera, che è stato distrutto, così come l’auto di un’altra donna, estranea alla famiglia, che era parcheggiata vicino.

I carabinieri della stazione di Brusciano hanno subito avviato le indagini e quando hanno scoperto il retroscena della vicenda hanno rintracciato il 22enne.