Wagner, 007 Gb: "Ha problemi di fondi, Russia potrebbe non finanziare più il gruppo"

Londra, 13 ago. (Adnkronos) – Il gruppo di mercenari russi della Wagner sta cominciando ad avere problemi economici e vi "è la realistica possibilità che il Cremlino non finanzi più il gruppo". Lo sottolinea il bollettino giornaliero diffuso su Twitter dall'intelligence britannica.

"Il gruppo Wagner sta probabilmente procedendo verso un processo di ridimensionamento e riorganizzazione, soprattutto per risparmiare sulle spese del salario dello staff, in un momento di pressione economica", nota il bollettino.

"Dalla fallita rivolta di giugno 2023, lo Stato russo è intervenuto contro alcuni degli altri interessi imprenditoriali del proprietario della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Vi è una possibilità realistica che il Cremlino non finanzi più il gruppo – prosegue – Se lo Stato russo non paga più la Wagner, il secondo possibile pagatore sono le autorità bielorusse. Tuttavia, questa considerevole forza potrebbe tradursi in un significativo e non ben accolto prosciugamento delle modeste risorse bielorusse".