Wagner, Prigozhin fa "marcia indietro": "Non sia versato sangue russo"

Wagner, Prigozhin fa marcia indietro: “Volevano sciogliere il gruppo”

Stando a quanto si apprende, la dichiarazione del capo del gruppo sarebbe successivo ad un accordo mediato dal presidente bielorusso Lukashenko e che avrebbe trovato l’approvazione del presidente russo Putin: “Dal momento che ci rendiamo conto di tutta la responsabilità del fatto che può essere versato sangue russo, facciamo tornare indietro le nostre colonne, verso le basi, secondo i piani”. Ha poi spiegato: “Volevano sciogliere Wagner. Siamo partiti il 23 giugno per la “Marcia della giustizia”. In un giorno abbiamo marciato a poco meno di 200 km da Mosca. Durante questo periodo, non abbiamo versato una sola goccia di sangue dei nostri combattenti”.

Negoziati con Lukashenko durati per tutta la giornata . I ringraziamenti di Putin

Nel frattempo il servizio stampa del presidente bielorusso Lukashenko ha reso noto attraverso un comunicato che i negoziati con Yevgeny Prigozhin sono durati tutto il giorno. È stato inoltre evidenziato che “Prigozhin ha accettato la proposta del presidente della Bielorussia di fermare il movimento di persone armate della compagnia Wagner sul territorio della Russia e di compiere ulteriori passi per allentare le tensioni. Al momento, è sul tavolo un’opzione assolutamente vantaggiosa e accettabile per risolvere la situazione, con garanzie di sicurezza per i combattenti Wagner”.

L’omologo russo, Vladimir Putin si sarebbe sentito telefonicamente il capo di Stato bielorusso. Durante la conversazione Putin ha ringraziato per l’esito positivo dei negoziati. L’agenzia di stampa Ria Novosti ha informato che Wagner si sta preparando a lasciate la città di Rostov.

Today, the world saw that the bosses of R3ussia do not control anything. Nothing at all. Complete chaos. Complete absence of any predictability. First, the world should not be afraid. We know what protects us. Our unity. Ukraine will definitely be able to protect Europe from any… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2023

Zelensky: “I capi della Russia non controllano nulla”

Il presidente ucraino Zelensky, in seguito alla notizia del ripensamento del gruppo mercenario Wagner ha scritto un tweet dai toni fortemente critici: “Oggi il mondo ha visto che i capi della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Caos completo. Completa assenza di prevedibilità. Primo, il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa ci protegge. La nostra unitàL’Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l’Europa da qualsiasi forza russa, e non importa chi le comanda. Proteggeremo. La sicurezza del fianco orientale dell’Europa dipende solo dalla nostra difesa. Soldati ucraini, cannoni ucraini, carri armati ucraini, missili ucraini sono tutto ciò che protegge l’Europa da tali marce come vediamo oggi sul territorio russo. E quando chiediamo di darci i caccia F-16 o gli ATACMS, stiamo rafforzando la nostra difesa comune. Difesa reale”.

In order to correctly understand the essence of today’s events, it’s necessary to correctly understand the psychological portraits of the participants in the conflict and the Russian bro culture. The truth is that #Putin was never the “Alpha” male that his own television… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

Podolyak: “Prigozhin “È il peggiore incubo di Putin”

Il consigliere ucraino presidenziale Mykhailo Podolyak ha scritto su Twitter: “Per comprendere correttamente l’essenza degli eventi di oggi, è necessario comprendere correttamente i ritratti psicologici dei partecipanti al conflitto e la cultura russa dei fratelli. La verità è che #Putin non è mai stato il maschio “alfa” che la sua stessa propaganda televisiva lo ha ritratto. Per tutta la vita, Putin è stato un normale ragazzo grigio e pauroso. Da bambino è stato insultato da “duri” e poi, come ogni altra persona insultata, si è unito ai Chekisti per avere l’opportunità di vendicarsi dei vecchi tempi con denunce e meschinità. Dopodiché, per decenni ha portato le valigie dei capi minori e ha stirato i loro abiti fino ad arrivare in cima per puro caso”.

Cosa c’è dietro l’accordo con Wagner?

Intanto starebbero circolando voci (non confermate) secondo le quali Wagner avrebbe un cambio nei vertici del ministero della Difesa russo. Tra i nomi vi sarebbero quello del ministro della Difesa Shoigu e del capo di stato maggiore Gerasimov. Sarebbero state inoltre accordate maggiori garanzie di sicurezza per gli stessi mercenari.