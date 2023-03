Wallapop lancia #TeLeVende con Mattia Stanga e Giorgio Mastrota

Milano, 24 mar. (askanews) – Ripensare la televendita, per puntare alle nuove generazioni. Parte da qui il progetto #TeLeVende di Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, per un consumo responsabile e sostenibile. Adatta all’acquisto, ma anche alla vendita di prodotti, all’interno di un mercato, il second hand, sempre più diffuso tra gli italiani. A presentare le peculiarità della piattaforma è stata Chiara Mazza, Senior PR Specialist Italia di Wallapop: “Siamo una piattaforma di compravendita second hand che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, nella quale abbiamo una comunità di utenti che pubblica oltre 100 milioni di annunci ogni anno. Tramite Wallapop è possibile vendere oggetti che non si utilizzano più in maniera molto semplice ed intuitiva”.

Quella di mercoledì 22 marzo, in diretta Instagram sul profilo di Mattia Stanga infatti, è stata una vera e propria maratona di televendite: “È una maratona di televendite in cui si acquisteranno e venderanno prodotti a prezzi speciali e il ricavato andrà ad una Onlus “Make-a-Wish””, ha dichiarato l’influencer.

Insieme all’influencer, idolo della Generazione Z, presente l’icona storica del settore, Giorgio Mastrota: “Sono un dinosauro di questo mondo. Queste nuove piattaforme stanno andando veramente forte, è un’economia circolare e ci permette di risparmiare”.

Il ricavato degli oggetti, messi in vendita dai vari influencer che hanno partecipato all’evento, sarà donato in beneficienza a Make-a-Wish Italia Onlus.