Walter Nudo critica lo spot di Valentino: "Non vedo mascolinità e femminilità"

Walter Nudo è finito al centro di una polemica piuttosto accesa. Tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato critiche ben precise ad uno spot di Valentino e le sue parole non sono piaciute a tutti i fan.

Walter Nudo critica lo spot di Valentino

In diretta dall’aeroporto di Linate, Walter Nudo ha condiviso il suo pensiero su uno spot pubblicitario di Valentino. Colpito dai modelli del manifesto della maison, che indossavano look unisex, ha esclamato: “Attenzione, stiamo attenti. Ne va del bene dei nostri rapporti”. Questo è solo l’inizio, poi Walter ha condiviso un video in cui spiega meglio la sua posizione.

La posizione di Walter Nudo

Nudo ha proseguito:

“Sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Se escono di testa con questa confusione è normale, se vanno dallo psicologo è normale perché noi non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere un pochino più chiari noi adulti, cerchiamo di avere un po’ più di responsabilità e far capire ciò che è maschile e ciò che è femminile, perché in una coppia questo è importante”.

Le parole di Walter hanno dato il via ad una vera e propria bufera, che lo hanno costretto a tornare nuovamente sull’argomento.

La replica di Walter Nudo alle critiche

Nudo ha ricevuto parecchie accuse: dall’omofobia al sessismo. “Spero sia chiaro che viviamo nel 2023, ma cosa vuol dire mascolinità e femminilità“, ha tuonato un fan. A questo punto, Walter si è visto costretto a chiarire meglio la sua posizione in merito allo spot di Valentino, ma l’ha fatto con una storia legata al buddismo. Ha dichiarato:

“C’era una volta un tizio chiamato Buddha, che dopo aver viaggiato per molti anni si fermò e diede un discorso. C’era una persona che non faceva altro che insultarlo e Buddha non gli prestò nessuna attenzione, andò avanti per la sua strada e fece il suo discorso. Quando finì, questa persona gli si avvicinò e chiese perché avesse fatto finta di nulla. Buddha gli fece una domanda: ‘Se c’è una persona che vuol dare un regalo a un’altra persona e l’altra persona lo rifiuta, questo regalo a chi appartiene?’. Appartiene a me, al donatore. Bene, è così. Questa rabbia appartiene al donatore, non al Buddha. Grande lezione, eh?”.