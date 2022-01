Walter Nudo è positivo al Covid-19 e consiglia alcuni integratori

Walter Nudo ha elencato sui social gli integratori per guarire dal Covid-19: "Ci stiamo avvicinando verso la negatività".

Qualche tempo fa Walter Nudo aveva accostato l’attentato dell’11 settembre 2001 al vaccino anti Covid-19. Adesso la celebrità, seguitissima sui social, è risultato positivo e si trova in quarantena. Sui social, Nudo sta raccontando il periodo di tempo costretto a trascorrerlo in isolamento, ma il suo scetticismo nei confronti delle cure canoniche per combattere il Coronavirus sembra non cessare.

Walter Nudo: integratori efficaci contro il Covid-19?

Walter Nudo sta trascorrendo le sue giornate di quarantena dedicandosi alla cucina e all’attività fisica. Nei “tempi morti” non disdegna di parlare ai suoi follower sui social network. In un video, l’attore ha consigliato alcuni integratori che farebbero bene contro il Covid-19, esplicando titoli e dosaggi indicati.

Walter Nudo ringrazia i suoi follower

Nel video postato sui social, Walter Nudo afferma: “Qui sta andando tutto bene, ci stiamo avvicinando verso la negatività.

Ringrazio tutti per i messaggi e mi rendo conto di quante persone siano isolate e nella stessa nostra situazione”.

Walter Nudo ai fan: “Prendetevi cura di voi stessi”

Walter Nudo prosegue dando ai fan alcuni consigli: “La cosa importante è che vi prendiate cura di voi stessi. Sono molto importanti gli integratori e quindi ripeto ancora una volta qui la lista” Di seguito appar ein sovrimpressione un elenco di Zinco, Immuni, Cellfood ecc.