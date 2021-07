Walter Nudo: l’accorato appello dell’ex gieffino per tornare in televisione

In una recente intervista Walter Nudo ha confermato di voler tornare a lavorare in televisione, ma a un patto ben preciso

Dopo la vittoria della terza edizione del Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha deciso di sua spontanea volontà di allontanarsi dal mondo della televisione. Tuttavia oggi, a distanza di qualche anno, l’ex vincitore anche dell’Isola dei Famosi pare aver cambiato idea.

Come da lui stesso dichiarato in una recente intervista, vorrebbe infatti tornare sul piccolo schermo, ma a un patto ben preciso.

Nella sua carriera di ex attore e showman, Walter Nudo ha dimostrato di essere il protagonista assoluto di ben due reality. Grazie al trionfo nel programma condotto da Ilary Blasi, era riuscito a riconquistare l’affetto del pubblico, riconfermandolo poi appieno anche durante il Gf Vip nel 2018.

Walter Nudo si confessa dopo la lunga pausa dalla tv

Intervistato di recente da “Libero”, l’ex gieffino ha peraltro rivelato: “Rifarei tutto, perché ogni esperienza è stata funzionale a rendermi la persona che sono. Al GF ho provato a portare la fratellanza in un programma trash. A quanto so, quell’edizione è ancora ricordata come la meno litigiosa”. Nel corso della lunga chiacchierata, l’ex naufrago ha però anche fatto ulteriori confessioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

Nello specifico ha spiegato cos’è accaduto nella sua vita dopo aver vinto la terza edizione del Grande Fratello Vip: “Sono diventato quello che la società definirebbe un mental coach”. Oggi, ad ogni modo, Walter Nudo pare risoluto a tornare in tv, ma solo in un programma dove può mostrare liberamente il suo io e il suo carattere.