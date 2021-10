Walter Zenga ha un nuovo amore: matrimonio naufragato con Raluca Rebedea

Walter Zenga si è separato da Raluca Rebedea e sembra aver trovato già un nuovo amore.

Walter Zenga ha detto addio a sua moglie, Raluca Rebedea, ed è stato paparazzato per le vie di Milano in compagnia della modella 31enne Michela Motoc.

Walter Zenga e Raluca Rebedea: l’addio

Dopo una crisi sbandierata a mezzo social sarebbe definitivamente naufragato il matrimonio tra Walter Zenga e Raluca Rebedea.

L’allenatore di calcio si sarebbe già riconoscolato tra le braccia di Michela Motoc, modella di origini rumene dalle curve da capogiro. I due sono stati avvistati per le vie di Milano e, secondo indiscrezioni, avrebbero già in progetto di andare a convivere. Grazie alla sua carriera di modella ha viaggiato in giro per il mondo e sembra che a Dubai lei e l’allenatore si siano incontrati per la prima volta.

Walter Zenga e Raluca Rebedea

Zenga ha abitato per diversi anni a Dubai insieme alla moglie, Raluca Rebedea, madre dei suoi due figli più piccoli: Samira e Walter Jr. Prima di legarsi a Raluca Rebedea Zenga aveva già avuto tre figli dalle sue precedenti unioni. Nel 2020 Zenga aveva scatenato un putiferio annunciando via social la sua separazione da Raluca Rebedea e scrivendo che “la libertà da lui concessa alla moglie gli si era rivoltata contro”.

“Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi.

Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale”, aveva scritto l’allenatore.

Walter Zenga e Roberta Termali

Nel 2005 Zenga si era invece separato dalla sua prima moglie, Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Andrea e Niccolò.

Anche con la sua prima ex moglie le cose non sono finite nel migliore dei modi e più volte i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni a mezzo stampa.