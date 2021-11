Walter Zenga rompe il silenzio dopo l’assenza alle nozze del figlio Nicolò

Walter Zenga ha rotto il silenzio dopo l'assenza alla cerimonia di nozze di suo figlio Nicolò Zenga e Marina Crialesi.

Alcuni giorni fa Nicolò Zenga è convolato a nozze con la fidanzata Marina Crialesi. Walter Zenga, assente alla cerimonia, ha rotto per la prima volta il silenzio a proposito della vicenda.

Walter Zenga assente al matrimonio di Nicolò Zenga

Durante la partecipazione di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip sono emerse alcune incomprensioni tra lui e suo fratello Nicolò e il padre, Walter Zenga, ma i tre si sono riavvicinati proprio grazie alla partecipazione del figlio del celebre ex calciatore al reality show.

In molti sono rimasti stupiti infatti quando hanno notato l’assenza di Andrea e Walter Zenga alle recenti nozze di Nicolò e Martina Crialesi.

Dopo giorni di ipotesi e illazioni Walter Zenga ha rotto il silenzio via social, facendo i suoi migliori auguri al figlio e alla neosposa: “Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere… Ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più… Nicolò Zenga e Marina Crialesi vi auguro ogni bene e noi sappiamo… Agli altri lasciamo il gusto di “parlare”, di dire cose senza senso… Ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “amico“ a scanso di equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo: “lascia Dubai e torna a vivere a Milano”, ha scritto l’ex calciatore.

Il suo messaggio è stato commentato con alcune emoticon a forma di cuore dagli stessi Nicolò e Marina, segno che tra i familiari le cose procedano a gonfie vele.

Walter Zenga: l’assenza di Andrea Zenga

Alcuni giorni fa lo stesso Nicolò Zenga aveva svelato perché lui e Marina Crialesi avessero deciso di non invitare tutti i loro familiari all’evento: “Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi.

Il tutto con l’appoggio ed il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto… perché oggi conta solo questo.. l’amore”, aveva fatto sapere. Dunque è per questo probabilmente che suo fratello Andrea Zenga è stato assente alla cerimonia.

Walter Zenga: i figli

I due figli maggiori di Walter Zenga hanno accusato il padre di esser stato in passato completamente assente dalle loro vite.

Durante la partecipazione di Andrea Zenga al GF Vip sembra che i tre siano riusciti a chiarirsi e a recuperare il loro rapporto, e quindi i passati dissapori non sarebbero stati il motivo dell’assenza di Walter Zenga dalla cerimonia.