Walter Zenga, un pranzo “al bacio” con l’opinionista Biagio D’anelli

Walter Zenga scherza con Biagio D'Anelli e gli stampa un bacio tra le labbra e la guancia

Un simpatico siparietto è accaduto tra l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana di Clacio Walter Zenga e l’opinionista ex conocorrente del Grande Fratello Vip Biagio D’Anelli. I due amici dopo un pranzo a Milano si sono scambiati un bacio scherzoso davanti agli occhi dei passanti e di alcuni fan.

Il pranzo e Milano tra Walter Zenga e Biagio D’Anelli

L’amicizia tra Zenga e D’Anelli è una di quelle che dura da anni, tanto è vero che i due non perdono occasione di vedersi quando ne hanno la possibilità. Ieri, 7 gennaio 2022, il canale youtube Whoopsee ha caricato un video dell’incontro a pranzo tra Zenga e D’Anelli all’osteria “La vecchia Lira“, a Milano. Nel video si vede un bacio tra i due.

Zenga e D’anelli fermati dai fan a Milano

Zenga e D’anelli forse avevano appena finito di pranzare e sostavano fuori dall’osteria per fumare una sigaretta. L’ex portiere e l’opinionista ad un certo punto vengono fermati da alcuni fan che li riconoscono ed iniziano a dialogare in maniera tranquilla con essi. Non sono mancate le foto ed i sorrisi tra i due vip e i loro ammiratori.

Il bacio tra Zenga e D’Anelli

Ad un certo punto del video, Zenga, inizia ad abbracciare D’Anelli stringendogli il braccio intorno alla testa, come si fa con un amico. Ma questo non è nulla. Tra le risate generali, Walter Zenga si avvicina a D’anelli e scherzosamente gli stampa un bacio tra le labbra e la guancia.

L’amicizia tra Walter Zenga e Biagio D’anelli era giù nota al pubbligo del Grande Fratello

I due hanno una tale confidenza che gli permette di scherzare in questo modo anche davanti ai loro fan. L’amicia tra i due è nota soprattutto al pubblico del Grande Fratello, programma a cui ha partegicato Biagio D’Anelli e da cui è uscito come concorrente. Più volte, l’opinionista, si è trovato a difendere l’amico, soprattutto lo scorso anno, dopo che il figlio di Walter, Andrea Zenga, decise di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex portiere fu attaccato (e non calcisticamente parlando) da molti concorrenti e spettatori a causa del rapporto con il figlio Andrea. D’Anelli è intervenuto in numerose occasioni per riportare la versione dei fatti di Walter a sostegno delle sue tesi.