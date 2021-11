Wanda-Icardi, Eugenia Suarez tornare all’attacco: “Vi svelo la verità”

Eugenia Suarez è tornata ad attaccare Wanda Nara e ha promesso di raccontare per la prima volta la sua verità.

Eugenia Suarez, la modella con cui Mauro Icardi avrebbe tentato di tradire sua moglie Wanda Nara, ha rotto il silenzio dopo le recenti accuse di Wanda Nara in diretta tv.

Eugenia Suarez contro Wanda Nara

Mentre Wanda Nara e Mauro Icardi cercano di recuperare la serenità matrimoniale (almeno nell’apparenza) la modella Eugenia Suarez è tornata ad aggredire la manager e showgirl attraverso i social e ha promesso di rivelare la sua verità in un’intervista la piattaforma dell’emittente argentina Star+.

Nel frattempo sui social ha scritto un post che sembra chiaramente indirizzato a Wanda Nara e in cui ha scritto: “Spalare me**a sugli altri non la ridurrà nella tua vita”.

Eugenia Suarez: le accuse di Wanda Nara

Wanda Nara ha rivelato pubblicamente di aver perdonato suo marito e sui social si è scagliata a suon di parolacce contro Eugenia Suarez, colpevole secondo lei di averlo sedotto e di aver tentato di rovinare la sua famiglia.

Eugenia Suarez ha replicato alle accuse via social scrivendo: “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre creduto che fossero separati”, ha specificato la modella, e ancora: “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”.

Eugenia Suarez: l’incontro con Icardi

La modella e Mauro Icardi si sarebbero incontrati in un hotel di Parigi e sembra che il cognato di Wanda Nara (marito di sua sorella Zaira) avrebbe addirittura fatto “da palo” affinché Icardi non fosse scoperto.

Come prevedibile Wanda Nara – che avrebbe letto i messaggi inviati da Eugenia Suarez a suo marito – sarebbe andata su tutte le furie e in un primo momento avrebbe pensato di divorziare definitivamente da Icardi.

“A quel punto ho chiesto a Mauro: mi perdoneresti se trovassi messaggi del genere sul mio telefono?’E lui ha detto: No, divorzierei. Nel messaggio c’erano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto e non si sarebbe aspettata che mi dicessero dall’altra parte.

Sono una donna all’antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Gli dispiace e io credo nel perdono. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento… Tutto nella vita accade per una ragione, l’importante è l’amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo“.