Wanda Nara, bebè in arrivo in famiglia: l'annuncio

Wanda Nara, bebè in arrivo in famiglia: l'annuncio

Wanda Nara, bebè in arrivo in famiglia: l'annuncio

Bebè in arrivo in casa di Wanda Nara. La famiglia si allarga con un nuovo bimbo, ma questa volta non c’entra niente la sua storia d’amore tormentata con Mauro Icardi.

Wanda Nara: bebè in arrivo in famiglia

Un annuncio che nessuno si aspettava: nella famiglia di Wanda Nara sta per arrivare un altro bebè. Questa volta, però, non è lei a mettere al mondo un figlio, ma la neo moglie di suo padre. Andrés Nara, genitore di lei e suocero di Mauro Icardi, sta per diventare padre per la terza volta.

L’annuncio di Alicia Barbasola

Alicia Barbasola, che ha sposato da poco il padre di Wanda Nara, ha annunciato di essere in dolce attesa. Il signor Andrés si prepara a diventare padre per la terza volta. L’uomo, felice come non mai, ha dichiarato:

“Iniziamo a riscaldare la nostra casa… E ora più che mai! Tanta felicità non entra nel mio petto. Emozionato è dir poco dopo questa notizia che ci unisce per la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che desideriamo tanto”.

Wanda Nara sorella maggiore del bebè

Wanda e la sorella Zaira si preparano ad accogliere in famiglia un bebè. Il quotidiano La Nacion, però, sostiene che la Nara non sia troppo entusiasta della moglie di suo padre. Sarà vero? Una cosa è certa: al loro matrimonio, la moglie di Mauro Icardi era assente.