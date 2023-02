Wanda Nara: "Ci sono donne serie e poi ci sono le Wacche"

Wanda Nara ha ricevuto un insulto in piena regola da pate di Simona Guatieri, moglie di Keita Baldé.

Wanda Nara: la frecciatina di Simona Guatieri

Di recente Wanda Nara è finita al centro del gossip per via della sua presunta liaison con Keità Baldé, padre di due bambini e recentemente convolato a nozze con Simona Guatieri. Il gossip è stato lanciato in rete dall’ex marito di Wanda, Mauro Icardi, che ha detto di avere le prove di aver subito un tradimento da parte della moglie e del suo ex compagno di squadra.

Il rumor è stato smentito dagli stessi Baldé e Simona Guatieri, e a seguire la moglie del calciatore ha scaglaito contro di lui una frecciatina in piena regola.

“Ci sono le donne serie e poi ci sono le Wacche”, ha scritto la moglie del calciatore, riferendosi inequivocabilmente allo scandalo che nelle ultime ore ha colpito la sua famiglia. Wanda Nara replicherà al commento della donna?

Le parole di Mauro Icardi

A lanciare lo scoop sul presunto tradimento compiuto da Wanda Nara con Keita Baldé era stato Mauro Icardi, che ha anche affermato di aver messo Simona Guatieri in allerta in merito alla vicenda.

“Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie da un po’ di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati ​​di Instagram perché me li ha mandati mia moglie.

Come posso non dirle che suo marito sta scrivendo a mia moglie e che lascerebbe anche la sua famiglia per lei. Ha iniziato a mandarle messaggi quando eravamo a Milano, poi a Parigi… ovunque”, ha scritto sui social l’ex marito di Wanda Nara.