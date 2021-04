Wanda Nara con i figli in Dad: “Non ho tempo neanche di pettinarmi”

I figli di Wanda Nara sono in Dad a causa della pandemia e la moglie di Mauro Icardi posta una loro foto in cui afferma di non avere più tempo per lei.

Wanda Nara non ne può più e dopo un anno con i figli a casa da scuola con la Dad ha deciso di affidare ai social un suo piccolo sfogo. “Grazie a questa pandemia – ha scritto la showgirl su Instagram – ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita.

Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma“. La frase accompagna la foto dei suoi figli, ben 5, impegnati con tablet e pc nel tentativo di seguire le lezioni da casa. “Dietro di loro mi trovo io – aggiunge la moglie di Mario Icardi – senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”.

Wanda Nara e i figli in Dad

Lo sfogo di Wanda Nara non è certo passato esente da critiche, con molte persone che le fanno notare come lei sia una privileggiata e che dunque non possa permettersi di lamentarsi. Effettivamente i suoi figli hanno a disposizione un dispostivo personale a testa per seguire le lezioni e spazi grandi anche all’interno di casa, ma è anche vero che le persone benestanti hanno lo stesso diritto di tutti di ritenersi stressati e volerlo comunicare al mondo.

Alle critiche ricevute rispondo poi i fatti. Solo qualche giorno fa infatti la showgirl aveva utilizzato sempre il proprio profilo Instagram per lanciare un appello per una bambina argentina che necessitava di un vaccino dal prezzo di 2 milioni di dollari che potrebbe salvarle la vita.

Wanda: ultimi mesi a Parigi?

A rendere nervosa la signora Icardi potrebbe esserci anche il difficile momento sportivo vissuto dal marito. Dopo gli anni intensi all’Inter, il cammino di Maurito al Psg non è mai stato del tutto convincente, tanto che si parla di una suo ritorno in Italia, forse alla Juventus.