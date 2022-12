Wanda Nara conferma la rottura da Icardi: "Meglio separarsi"

Wanda Nara è tornata a parlare della sua discussa rottura da Mauro Icardi e, nonostante i due si siano mostrati insieme alle Maldive nelle scorse settimane, ha confermato la loro separazione.

Wanda Nara e Icardi: la separazione

Wanda Nara ha deciso di separarsi dal suo secondo marito, Mauro Icardi, padre delle sue due figlie più piccole. La showgirl ha ammesso che il calciatore non sarebbe d’accordo con la sua decisione e, nelle ultime settimane, i due si erano mostrati insieme alle Maldive (fatto che ovviamente aveva scatenato le voci in merito a un loro presunto ritorno di fiamma). Dopo il tradimento di Icardi con la modella Eugenia Suarez le cose tra lui e Wanda Nara sarebbero rapidamente naufragate e oggi l’ex moglie e manager del calciatore resta ferma nel suo proposito di separarsi.

“Mauro non vuole separarsi. Ma la verità è che da ottobre ho deciso di prendere le distanze. Le cose non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare”, ha ammesso Wanda Nara, e ancora: “Vedo molti bambini che crescono con genitori con un matrimonio orribile. A cosa serve tutto questo? Quando in una coppia finisce la pace e le cose non funzionano bisogna separarsi.

Voglio felicità e tranquillità”.

Oggi al fianco della showgirl sarebbe presente il giovane rapper L-Gante con cui lei, almeno per il momento, sembra aver trovato un po’ di serenità.