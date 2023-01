Wanda Nara da censura: la foto da bollino rosso sui social

Wanda Nara è tornata ad infiammare i social con uno scatto bollente e ha protestato per la censura applicata da Instagram.

Wanda Nara: lo scatto bollente

Wanda Nara non perde occasione per condividere sui social le sue foto più sensuali e nelle ultime ore ne ha postato una in cui appare completamente senza veli, di spalle e con il lato B in bella mostra. La foto è stata presto rimossa dalla censura applicata da Instagram, e la Nara ha protestato scrivendo: “Ma cosa?”.

La foto ha comunque fatto il giro del web dove in tanti, tra i suoi fan, hanno lodato le sue curve vertiginose e la sua bellezza mozzafiato.

La vita privata

Da ottobre 2022 Wanda Nara è tornata ad essere single dopo la fine della sua storia con Icardi. Il calciatore non si sarebbe arreso alla fine della sua storia con la showgirl, mentre lei ha recentemente affermato di non voler tornare sui suoi passi e di pensare solamente a divertirsi. In tanti sui social si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi e se Wanda Nara riuscirà a ritrovare la serenità in amore.

Al momento la showgirl sarebbe single e sui social continua a mostrarsi insieme ai suoi cinque figli (tre dei quali avuti insieme a Maxi Lopex, mentre le due più piccole sono nate dal suo matrimonio con Icardi).