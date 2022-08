Wanda Nara ha denunciato la domestica che ha messo in giro la voce sul suo presunto divorzio da Mauro Icardi.

Wanda Nara avrebbe sporto denuncia contro Carmen Cisnero, la domestica che ha diffuso l’audio sul presunto divorzio tra lei e Mauro Icardi.

Wanda Nara denuncia la domestica

Nei giorni scorsi è circolato sui social un file audio attribuito a Wanda Nara e dove si sentiva la famosa showgirl affermare di essere pronta a divorziare dal marito Mauro Icardi.

A seguire lei e il marito hanno smentito con fermezza la voce in questione e Wanda Nara avrebbe persino denunciato Carmen Cisnero, la domestica che avrebbe reso pubblico il contenuto audio.

“Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni”, ha fatto sapere Wanda Nara.

Le accuse della domestica

Carmen Cisnero era già balzata agli onori delle cronache per aver affermato di non percepire stipendi da parte della famiglia Icardi da quasi due anni.

“Mi hanno lasciata da sola in Italia. Non mi pagano da due anni e mezzo, ad ottobre saranno tre. Chiedo soldi e lui mi dice: “Te li porto domani”, ma poi non si presenta. Mi avevano promesso che mi avrebbero portata con loro in Francia ma non è mai successo”, aveva affermato la donna, a cui Wanda Nara ha prontamente replicato: “È stata Carmen a voler restare a tutti i costi in Italia.

Qui ha continuato a ricevere cure mediche e cosmetiche, insieme a quattro dosi di vaccino per il Covid. Ogni mese aveva a disposizione una carta di credito con 600 euro solo per lei. Non l’abbiamo mai abbandonata e ci siamo sempre occupati delle sue spese personali.”