Wanda Nara è da censura: la scollatura vertiginosa

Wanda Nara ha postato alcune foto bollenti dove è ritratta con un abito semitrasparente sui social.

Ancora una volta Wanda Nara è tornata a provocare i fan dei social con uno scatto bollente e dove ha messo in mostra le sue curve vertiginose.

Wanda Nara: la scollatura vertiginosa

Wanda Nara ha posato per un altro servizio bollente: questa volta la moglie di Icardi si è lasciata ritrarre con un vestito semitrasparente dall’ambia scollatura sul seno.

La sua foto ha rapidamente fatto il pieno di like e in tanti tra i fan le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza mozzafiato e le sue curve da capogiro.

La presunta crisi con Icardi

Sui social Wanda Nara continua a mostrare le sue foto bollenti e il suo tempo trascorso in compagnia dei cinque figli (tre dei quali avuti col suo ex, Maxi Lopez, mentre le due più piccole sono nate dal suo amore con Icardi). Sono sempre di meno le foto condivise dalla showgirl in compagnia del marito, Mauro Icardi, e per questo molti credono che tra i due sia in atto una crisi anche a causa dello scandalo sollevato da Icardi a causa del suo tradimento con la modella China Suarez.

Alcuni mesi fa Wanda Nara aveva minacciato pubblicamente di lasciarlo dopo aver letto alcuni dei suoi messaggi inviati alla modella, con cui si sarebbe incontrato in gran segreto a Parigi. Nonostante lo scandalo, la showgirl avrebbe deciso di perdonare il marito, che in questi mesi avrebbe fatto di tutto pur di farsi perdonare. I due riusciranno a superare la crisi e a tornare quelli di un tempo? In tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.