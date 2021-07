Wanda Nara e Dayane Mello insieme a Capri: “Difficile trovare donna più bella”

Wanda Nara e Dayane Mello si sono incontrate a Capri e hanno sedotto i fan con la loro bellezza mozzafiato.

Wanda Nara e Dayane Mello si sono incontrare casualmente a Capri e si sono concesse alcuni scatti da urlo in bikini.

Wanda Nara e Dayane Mello a Capri

Wanda Nara e Dayane Mello si sono incontrate a Capri e si sono concesse alcuni scatti da urlo in bikini.

“Difficile immaginare una donna più bella”, ha scritto l’ex fidanzata di Balotelli complimentandosi con la moglie di Icardi. Non è chiaro se le sue di siano incontrate casualmente o se avessero invece organizzato da prima il loro appuntamento, quel che è certo è che le loro foto insieme hanno fatto il pieno di like.

Durante le sue vacanze a Capri Wanda Nara ha come sempre infiammato i social grazie ai suoi scatti da urlo in costume da bagno, e nel frattempo si è goduta il meritato relax in compagnia dei suoi cinque bambini (i 3 maschi avuto insieme a Maxi Lopez e le 2 femmine avute insieme all’attuale marito.

Dayane Mello: i lutti

Dopo un anno particolarmente doloroso e difficile, Dayane Mello è partita per delle lunghe vacanze in compagnia dell’amica Soleil Sorge.

Per la modella si è trattato di un periodo in cui ha potuto concentrarsi su se stessa dopo aver perso l’adorata madre e il fratello Lucas, scomparso alcuni mesi fa a causa di un grave incidente automobilistico. Quando il fratello è scomparso Dayane Mello era nella casa del GF Vip, e ha deciso di restare all’interno del reality show nonostante il grave dolore a lei causato dal lutto (scelta che le è costata numerose critiche da parte dei fan del programma).

Dayane Mello: la morte della madre

Per quanto riguarda la morte della madre la modella aveva annunciato poco tempo prima di aver saputo che la donna fosse affetta da un cancro.

“ll passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”, aveva scritto Dayane annunciando la morte di sua madre.