Wanda Nara e Delia Duran con lo stesso abito: marca e prezzo

Wanda Nara e Delia Duran hanno gli stessi gusti per quel che riguarda la moda.

La procuratrice sportiva e la modella, che fortunatamente hanno partecipato a due eventi diversi, hanno scelto di indossare lo stesso abito. Vediamo marca e prezzo del vestito.

Wanda Nara e Delia Duran con lo stesso abito

Stesso abito per Wanda Nara e Delia Duran. La procuratrice sportiva l’ha scelto per partecipare come ospite ad una puntata di Ballando con le Stelle, dove si è messa alla prova con una sensualissima bachata insieme al ballerino Antonio Berardi.

La moglie di Alex Belli, invece, l’ha sfoggiato alla presentazione del suo calendario senza veli per For Men.

Di che marca è l’abito di Wanda e Delia?

L’abito indossato da Wanda e Delia è a dir poco sensuale. Si tratta di un vestito lungo di colore nero, di paillettes con bordi in raso. Sui fianchi è stringato, così come lo è sulla profonda scollatura, mentre sul davanti presenta uno spacco degno di nota.

Il vestito è firmato da Elisabetta Franchi e fa parte della linea Red Carpet della collezione Autunno/Inverno 2022-2023. Mentre la Nara l’ha sfoggiato con un reggiseno color carne, la Duran ha aderito alla campagna free the nipple.

Quanto costa l’abito di Wanda e Delia?

L’abito della Nara e della Duran non ha un prezzo accessibile a tutti. Sul sito di Elisabetta Franchi viene venduto alla ‘modica’ cifra di 940 euro. Il vestito è disponibile in diversi colori: nero, verde, grigio, bordeaux, bianco sporco.