Wanda Nara e Icardi alle Maldive: sono tornati insieme?

Dopo aver annunciato al mondo la loro separazione Wanda Nara e Mauro Icardi sono entrambi partiti per le Maldive (senza i loro figli) e tra i fan c’è chi si chiede se i due siano tornati insieme.

Wanda Nara e Icardi alle Maldive

Dopo aver annunciato la loro separazione via social e in tv, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono concessi entrambi una vacanza in un resort da sogno alle Maldive. I due non si sono ancora mostrati insieme ma, secondo alcune ipotesi circolate in rete, la vacanza potrebbe essere il primo passo verso un riavvicinamento.

Sui social Wanda Nara ha postato alcune foto bollenti che la ritraggono in un sensuale bikini mentre Icardi si è mostrato sorridente e sereno su una spiaggia paradisiaca.

Con la coppia non sarebbero presenti i figli, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

L’annuncio d’addio

Di recente Wanda Nara ha confermato pubblicamente di aver firmato le carte di separazione da Mauro Icardi, padre delle sue due figlie più piccole. La showgirl ha confessato anche che il calciatore non avesse intenzione di separarsi e che i due avrebbero cercato un modo per mantenere rapporti pacifici per il bene dei loro figli.

“Mauro ne ha provate mille per riconquistarmi, ma quando una cosa si rompe è difficile mettere a posto le cose, soprattutto per come sono fatta io.

Ho perso la fiducia in lui, abbiamo provato a stare bene un anno ma non era più come prima. In casa mancava la pace, e pensando ai bambini ho deciso che era meglio dire basta”, ha dichiarato Wanda Nara in merito al suo addio al marito.