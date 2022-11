Wanda Nara e Icardi, parla l’avvocato: “Lui non vuole separarsi”

L'avvocato di Wanda Nara e Mauro Icardi ha svelato alcuni clamorosi retroscena in merito alla presunta separazione tra i due.

Dopo frecciatine, recriminazioni e botta e risposta infuocati via social Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati a mostrarsi insieme via social in occasione del compleanno della figlia e, in queste ore, l’avvocato dei due ha svelato alcuni retroscena sulla loro separazione.

Wanda Nara e Icardi: l’avvocato

Da mesi Wanda Nara sembra essere in crisi con suo marito Mauro Icardi e, a inizio ottobre, la showgirl e manager del calciatore ha scritto un enigmatico post in cui sembrava annunciare la fine della loro unione. Nonostante questo Icardi ha continuato a postare foto che li ritraevano insieme e più volte ha attaccato Wanda Nara accusandola di mettere in imbarazzo i suoi figli (specie visti gli ultimi post da lei condivisi e che la mostravano in atteggiamenti intimi con il rapper 22enne L-Gante).

In queste ore l’avvocato della coppia è intervenuto pubblicamente svelando alcuni retroscena sulla separazione tra i due e specificando che, in effetti, solo Wanda Nara sarebbe volenterosa di separarsi da Icardi.

“Hanno firmato quella che viene chiamata la separazione. Wanda ha voluto essere chiara, perché c’è un po’ di resistenza da parte di Mauro Icardi. Non vuole separarsi”, ha dichiarato l’avvocato, e ancora: “Oggi l’accordo è unilaterale, le persone possono separarsi quando non c’è più amore o più voglia di stare insieme”.

L’avvocato dei due vip ha anche specificato di essere fiducioso in una separazione pacifica tra i due e, in merito alla presunta liaison tra Wanda Nara e L-Gante, ha specificato che sarebbe impossibile pensare a un rapporto serio tra i due (visto il tipo di vita condotto da entrambi e la loro differenza d’età). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?