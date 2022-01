Wanda Nara e il tradimento: “Ecco perché ho perdonato Icardi”

Wanda Nara ha spiegato ai fan dei social perché ha perdonato suo marito Mauro Icardi dopo il suo tradimento.

Wanda Nara ha risposto ad alcune domande dei fan sui social e ha spiegato perché avrebbe perdonato suo marito Mauro Icardi dopo il tradimento con la top model Eugenia Suarez (risalente ai mesi scorsi).

“Perché se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è stato un pentimento. Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera” ha dichiarato la showgirl e manager del calciatore, che oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto a suo marito.

Wanda Nara: il clamore sui social

Wanda Nara ha spiattellatto l’intera vicenda del tradimento sui social affermando di essere intenzionata a togliersi la fede e a ricominciare una vita da single. A seguire la showgirl ha cambiato idea e, a quanto pare, ha accettato le scuse da parte di suo marito.

Wanda Nara e Eugenia Suarez

Stando a indiscrezioni la showgirl avrebbe parlato telefonicamente con Eugenia Suarez, la modella con cui suo marito si sarebbe incontrato in un hotel di Parigi.

La stessa Eugenia, a seguito della vicenda, aveva tuonato contro la coppia affermando: “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre creduto che fossero separati”, e ancora: “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”.