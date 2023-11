Wanda Nara e l'amore per Icardi: "Quando ho scoperto la leucemia non dormiva"

Wanda Nara è tornata ad esprimere tutto il suo amore per suo marito Mauro Icardi, e ha confessato quale sarebbe stata la reazione del calciatore quando lei ha scoperto di avere la leucemia.

Wanda Nara: la confessione su Mauro Icardi

Wanda Nara ha svelato alcuni retroscena sulla sua unione con suo marito, Mauro Icardi, che le sarebbe rimasto accanto in alcuni dei momenti più difficili della sua vita e che, attualmente, la starebbe sostenendo nella sua battaglia contro la leucemia. “Abbiamo passato tante cose insieme e dopo tanto tempo vedo cosa è il vero amore, vedo che lui si sveglia la sera se qualcuno sta male. Adesso che non ci sono, si allena e poi sta con i bambini”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono “nel bene e nel male, in salute e in malattia”.

Appena due anni fa i due hanno vissuto un periodo di crisi a causa di un tradimento del calciatore, ma a quanto pare sembra che oggi la questione sia stata del tutto archiviata da Wanda Nara.