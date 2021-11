Wanda Nara e Mauro Icardi rientrano da Dubai: pace fatta?

Dopo lo scandalo dovuto al tradimento Wanda Nara e Mauro Icardi sono partiti per Dubai alla ricerca di una nuova rappacificazione.

A quanto pare Mauro Icardi e Wanda Nara sono riusciti a ritrovare la serenità dopo una breve vacanza riconciliatoria a Dubai.

Wanda Nara e Mauro Icardi a Dubai

La vacanza a Dubai è servita a scacciare la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi? I due nei giorni scorsi hanno generato una bufera spiattellando pubblicamente (tramite social) messaggi di accusa e poi di scuse in merito al tradimento che il calciatore avrebbe fatto ai danni della showgirl (insieme alla top model Eugenia Suarez).

Wanda Nara aveva inizialmente minacciato di chiedere il divorzio ma poi, a quanto pare, le scuse pubbliche di Icardi nei suoi confronti sarebbero servite a farle cambiare idea. La showgirl (che con il calciatore ha avuto due figlie dopo i tre figli maschi avuti da Maxi Lopez) ha accettato di trascorrere insieme a lui alcuni giorni a Dubai, dove tra sole e relax avrebbero trovato il modo di rappacificarsi (e infatti sui social hanno pubblicato alcuni scatti in cui sono ritratti insieme, felici e sorridenti).

Wanda Nara: cosa ha scoperto

Grazie ad un investigatore privato Wanda Nara sarebbe venuta a conoscenza dell’incontro avuto da suo marito e la modella Eugenia Suarez in un hotel. La showgirl, sconvolta per quanto accaduto, ha mostrato via social la sua mano senza fede nuziale e ha tuonato contro il marito: “La preferisco senza anello!”, e ancora: “Un’altra famiglia rovinata per una t****”.

Wanda Nara: Eugenia Suarez

Dopo il pesante sfogo di Wanda Nara tramite social la modella Eugenia Suarez è intervenuta pubblicamente affermando di non aver avuto colpe e dichiarando che Icardi le avrebbe fatto credere di essere in procinto di separarsi dalla moglie durante il loro incontro.

“Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti. In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna.

Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero”