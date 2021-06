Wanda Nara: ecco come la pensa in merito all’esordio del padre Andrés in veste di attore

Andrés Nara, padre del popolare Wanda e dell'altrettanto nota Zaira, farà presto l'attore, ma le sue figlie non sembrano d'accordo

Andrés Nara, padre di Zaira e Wanda Nara, ha deciso di fare l’attore. L’uomo reciterà infatti in una miniserie che andrà in onda in Argentina, come da lui stesso rivelato in una recente intervista a Chronicle HD. A quanto pare Wanda e la sorella Zaira, che sui social sono entrambe super famose, non sono tuttavia favorevoli alla nuova esperienza del genitore, che non ha a sua volta esitato a lanciare loro delle frecciatine nella medesima intervista.

Il padre di Zaira e Wanda Nara contro le figlie: ‘Farò l’attore. Immagino cosa stiano pensando, ma loro devono il successo solo ai media…’ FOTO: Andres Nara, padre di Zaira e Wanda Nara, farà l’attore. Reciterà in una… https://t.co/kL7dxbnShu pic.twitter.com/RvegjZrWgM — sportlive (@sportli26181512) June 9, 2021

ANDRÉS NARA, filoso sobre las críticas de Wanda y Zaira por exponerse en los medios: “Ellas…”#AndrésNara #WandaNara #ZairaNarahttps://t.co/1aQeBPwieP — GENTE (@genteonline) June 8, 2021

Andrés Nara risponde alle figlie

“Immagino cosa stiano pensando, ma non parliamo mai di queste cose. Hanno le loro ragioni, sanno che non è il mio campo o la mia attività essere al centro dei media. Quindi, ovviamente, vedendomi in questo ruolo non sono contente. La realtà è che devono proprio ai media il posto in cui si trovano ora. Come faccio a rifiutare se in qualche modo i media mi chiedono di esserci?”.

Queste dunque le dichiarazioni di Andrés Nara, che potrebbero presto scatenare una nuova bagarre famigliare…