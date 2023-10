Wanda Nara: "Ecco qual è la più grossa bugia che hanno detto su di me"

Wanda Nara si è confessata senza filtri con il magazine Hola e ha svelato per la prima volta quale sarebbe stata la più grande bugia raccontata su di lei.

Wanda Nara: la bugia sul suo conto

Wanda Nara si è confessata con il magazine Hola e ha parlato del suo rapporto con Icardi e di quella che lei considererebbe la più grande bugia raccontata sul suo conto. “Qual è stata la cosa più assurda che è stata detta su di me e che non era vera? L’insinuazione che io sia stato con Maradona e io ho sempre negato. Non so, un sacco di cose che sono state dette su di me senza verificare o chiedere direttamente a me”, ha ammesso. Oggi la showgirl si starebbe occupando dei suoi problemi di salute e inoltre tutto sembrerebbe procedere per il meglio con suo marito, Mauro Icardi, che per lei e i figli non baderebbe a spese.

“Icardi è più che altro uno che fa regali: è uscito l’iPhone 15 e ne ha comprato uno per ciascuna di loro (le figlie). Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: “Se posso, voglio dare loro tutto”. E io lo capisco”, ha ammesso Wanda Nara. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e sulle sue condizioni di salute.