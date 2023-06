Wanda Nara ha firmato un nuovo contratto “per un progetto che sognava da tempo“. A rendere pubblica la bella notizia è lei stessa, tramite il suo profilo Instagram. Di cosa si tratta?

Wanda Nara firma un nuovo contratto

Con una serie di Instagram Stories, Wanda Nara ha annunciato di avere in ballo un progetto lavorativo molto importante. L’ex moglie di Mauro Icardi e di Maxi Lopez ha firmato un nuovo contratto e ha sottolineato che si tratta di qualcosa che sognava da tempo.

Wanda Nara: di che lavoro si tratta?

Wanda ha dichiarato:

“Domani alle ore 9 firmo un contratto molto importante per me. (…) Per un progetto che sognavo da tempo“.

La Nara non è entrata nei dettagli del nuovo lavoro. Molto probabilmente, l’ex moglie di Icardi ne parlerà meglio dopo la firma del contratto.

Wanda Nara: l’esperienza a Master Chef

Per il momento, Wanda si sta godendo l’esperienza come conduttrice di MasterChef. E’ per questo che i fan hanno ipotizzato che il nuovo lavoro abbia a che fare con il mondo dello spettacolo. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sul contratto della Nara, anche Mauro Icardi potrebbe iniziare qualche avventura che non ha nulla a che fare con il calcio. Nelle ultime ore è apparso in compagnia di Gianluca Valli: per ora non si sa cosa bolle in pentola.