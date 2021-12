Wanda Nara, flirt con il bodyguard Agustìn Longueira: “Si sta vendicando di Icardi”

Per la stampa argentina, Wanda Nara avrebbe un flirt con il suo bodyguard Agustìn Longueira: in questo modo, si starebbe vendicato del marito Mauro Icardi.

Pare che la showgirl Wanda Nara abbia un flirt con il suo bodyguard Agustìn Longueira: l’indiscrezione è stata diramata dalla stampa argentina, secondo la quale l’avvicinamento della donna alla guardia del corpo rappresenterebbe una strategia messa in atto per vendicarsi del marito Mauro Icardi.

Wanda Nara, flirt con il bodyguard Agustìn Longueira: l’indiscrezione della stampa argentina

In considerazione di quanto riferito dalla stampa argentina, Wanda Nara avrebbe un flirt con il suo bodyguard Agustìn Longueira.

A parlarne, è stato il giornalista e conduttore televisivo Rodrigo Lussich durante il programma Intrusos. In questo contesto, sulle note della colona sonora del film The Bodyguard, il conduttore ha dichiarato: “Chi verrà a prenderla in giro per casa? La guardia del corpo Agustín Longueira, che è affascinato da questa fama improvvisa.

La porterà su una lettiga – e ha aggiunto –. Ho scoperto che era un ‘granatiere’ a cavallo, è nato a San Pedro ed è affascinato da Wanda. Wanda lo segue su Instagram e, a lui, lei piace. Certo, è una bella donna; e lei lo guarda avidamente – e ha concluso –. Svegliati Mauro Icardi, lì in Europa. Va bene, è meglio che dorma perché da sveglio era un disastro”.

Wanda Nara, flirt con il bodyguard Agustìn Longueira: le parole della guardia del corpo

A simili indiscrezioni ha deciso di rispondere proprio la guardia del corpo di Wanda Nara, Agustìn Longueira, che ha raccontato la propria versione dei fatti a Los Angeles de la Manana.

In questa circostanza, infatti, il bodyguard ha affermato: “Sono l’unica guardia del corpo che Wanda Nara ha al momento e lei è molto tranquilla ed educata. Sono arrivato a Wanda tramite un’azienda che mi ha assunto per tutta la durata del suo soggiorno in Argentina, che si protrarrà probabilmente fino al 3 gennaio”.

Incalzato dagli intervistatori, infine, Agustìn Longueira ha ammesso: “Sono sempre vicino a lei e sono attento a quello che succede intorno”.

Wanda Nara, flirt con il bodyguard Agustìn Longueira: “Si sta vendicando di Icardi”

Nonostante le dichiarazioni di Agustìn Longueira, la stampa argentina continua a credere al flirt e sostiene che Wanda Nara stia cercando di vendicarsi del marito Mauro Icardi.

A questo proposito, infatti, alludendo ad alcune foto in cui la showgirl e la guardia del corpo risultano essere particolarmente vicini mentre si scambiano sguardi complici, è stato scritto: “Wanda sta facendo tutto questo per far saltare in aria Maurito. È un dispetto”.