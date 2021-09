Wanda Nara, foto bollente durante gli allenamenti, i fan: “Sei bellissima”

Wanda Nara ha condiviso con i fan un sensuale scatto del suo prorompente décolleté.

Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con un primo piano del suo corpo da urlo e sul suo décolleté da capogiro.

Wanda Nara: lo scatto bollente

Wanda Nara sa bene come sedurre i fan dei social e anche stavolta non ha perso occasione per farlo: mentre faceva jogging all’aria aperta la moglie e manager di Icardi ha postato uno scatto bollente in cui era ritratta in canottiera.

In tanti tra i fan le hanno fatto i complimenti per le sue curve da urlo e per il suo fisico da capogiro e come sempre Wanda Nara non si è risparmiata, mettendo in mostra il suo generoso décolleté.

Wanda Nara: la vita privata

Wanda Nara ha trascorso le vacanze estive in compagnia del marito Mauro Icardi e dei suoi 5 figli. La showgirl ha avuto tre figli maschi insieme all’ex marito, Maxi Lopez, e le due figlie femmine insieme all’attuale marito.

Tra Wanda e Maxi Lopez le cose non sono finite nel migliore dei modi, e periodicamente i due tornano a dirsene di tutti i colori. Maxi Lopez in particolare l’ha accusata di aver minato il suo rapporto con i figli e durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus ha tuonato contro Wanda Nara per aver portato i figli nella sua villa a Como (a suo dire l’epicentro dell’emergenza).

Durante l’estate 2021 Maxi Lopez era tornato all’attacco dopo che due dei suoi figli erano risultati positivi a Covid19: “Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati”.

Wanda Nara: la lite con Ivana Icardi

Oltre ai dissapori con Maxi Lopez Wanda Nara avrebbe avuto più di un’accesa lite con Ivana Icardi, sorella di suo marito.