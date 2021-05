Wanda Nara non bada alla censura di Instagram. Sul social si mostra come mamma l'ha fatta, ed ecco che spunta il commento di Elettra Lamborghini

Wanda Nara non ha paura della censura. La showgirl argentina posa ancora una volta in intimo sui social, scatenando le reazioni dei fan.

La foto di Wanda Nara

Poche ore fa Wanda Nara ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che di certo non è passata inosservata.

Si tratta di uno scatto in intimo che ritrae proprio le sue forme incontenibili in primo piano. Lo scatto, ad alto tasso di sensualità, ha scatenato il web e ha mandato in delirio i suoi 7,7 milioni di fan, che hanno subito lasciato commenti di apprezzamento. Ecco la foto in questione.

Qui si vede la moglie di Mauro Icardi con un completo intimo di Louis Vuitton decisamente bollente e truccata con la sua linea di Make-up.

Wanda scrive nella didascalia del suo post:

“Sul mio viso gli illuminanti e gli ombretti della linea Wanda Cosmetics, sul mio corpo Louis Vuitton. Che notizia vorresti ricevere da me?

Frase accattivante, che mira proprio a stringere un legame con i follower. Non si lascia scappare d’opportunità di rispondere Elettra Lamborghini, amica della showgirl argentina da tempo. Elettra infatti commenta il post della procuratrice con una faccina audace con lingua di fuori, che lascia intendere il suo scopo. Insomma la cantante ha apprezzato il post e ha voluto condividere il suo gradimento.

Instagram censura Wanda Nara

La fotografia in questione è stata postata dopo la censura subita da Wanda a seguito della pubblicazione di un’altra foto molto provocante. Si tratta di un’immagine che la ritraeva con il lato b in evidenza e mutandine extra sottili. Il social censurò presto l’immagine, ma la moglie di Icardi non si è data per vinta: ha ripostato la stessa foto, inserendo una stellina grefica nel punto X. Tutto ciò con una frase ad effetto:

“Questa foto è stata censurata. I motivi non li so. Chi è stato? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, libertà e uguaglianza? E perchè? Siamo nel 2021o nel 1810? Un bikini con maglietta è censura. L’invidia tra le donne è una delle cose più brutte che noi stessi possiamo fare a noi stessi. cominciamo a rispettarci a vicenda in modo che ci rispettino”.

Da questo episodio Wanda Nara ha tirato dritto per la sua strada, continuando a fare ciò che vuole, in nome dei principi che la contraddistinguono.