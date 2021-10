Wanda Nara ha assunto un detective per far seguire Icardi? L’indiscrezione

Wanda Nara avrebbe assunto un detective privato che l'avrebbe aiutata a scoprire il tradimento da parte di suo marito, Mauro Icardi.

Wanda Nara ha annunciato il suo addio a Mauro Icardi con un clamoroso annuncio via social. Secondo i rumor in circolazione la showgirl e manager del calciatore avrebbe assoldato un detective privato per scoprire se lui l’avesse tradita.

Wanda Nara: il detective

Dopo 7 anni d’amore e la nascita di due figlie, Wanda Nara sarebbe sul punto di dire addio a Mauro Icardi. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo dopo che la stessa showgirl ha scritto sui social alcuni post al vetriolo contro il calciatore: “Hai rovinato una famiglia per un pu****a“, ha scritto, e ancora: “Come mi piace questa mano senza anello”. A svelare alla showgirl il tradimento sarebbe stato un detective privato da lei assoldato.

Come se non bastasse alcuni messaggi da lei rinvenuti sul telefonino di Icardi le avrebbero provato la sua liaison con la modella Eugenia Suarez, a cui avrebbe chiesto di “incontrarsi in un posto che nessuno conosce o in una discoteca”.

Wanda Nara: il divorzio

Secondo i rumor in circolazione il divorzio tra i due potrebbe arrivare a costare attorno ai 60 milioni di euro e la showgirl sarebbe intenzionata a chiedere la custodia delle due figlie avute da Icardi.

Wanda Nara ha anche altri tre figli nati dal suo precedente matrimonio con Maxi Lopex, anch’esso naufragato nel peggiore dei modi.

Wanda Nara e Maxi Lopez

Wanda Nara non aveva archiviato nel migliore dei modi neanche la sua unione con Maxi Lopex, padre dei suoi primi tre figli. Il calciatore non ha mai digerito che la moglie lo avesse lasciato per il collega Mauro Icardi e in queste ore, dopo la notizia della separazione tra i due, ha scagliato una frecciatina nei suoi confronti via social: “Il karma…

chi la fa l’aspetti”, avrebbe scritto.

In passato i due si sono scagliati violente accuse e recriminazioni reciproche. Durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus ad esempio Maxi Lopez aveva accusato Wanda Nara di aver portato i suoi figli nell’epicentro della pandemia (la showgirl era infatti rientrata con la famiglia nella sua villa a Como durante i giorni più difficili della pandemia). Wanda Nara aveva come sempre replicato alle accuse dell’ex marito, che a suo dire non si sarebbe mai occupato dei figli.