Wanda Nara, il video social è bollente e perfino lei se ne rende conto: la condivisione, però, è d'obbligo.

Wanda Nara ha abituato i suoi fan a condivisioni social particolarmente bollenti. Nelle ultime ore, la moglie di Mauro Icardi ha superato il limite e anche lei se n’è resa conto. Ha postato un video a dir poco provocante, in cui il suo decolléte è in vista come mamma l’ha fatto.

Wanda Nara: il video social è bollente

Nelle ultime ore, Wanda Nara ha postato su Instagram un video decisamente audace. La moglie di Mauro Icardi indossa un tranquillo completo giacca e pantalone che, all’apparenza, non ha nulla di bollente. La donna, però, avrebbe mai potuto condividere un contenuto soft? Giammai. E’ per questo motivo che ha aperto la giacca, mostrando una fascia reggiseno aderentissima.

I capezzoli in vista sono “mucho”, anche per Wanda Nara

I capezzoli, proprio come mamma l’ha fatti, sono in bella vista, tanto che la stessa Wanda Nara ha esclamato: “Mucho“. Insomma, anche la moglie di Maurito si è resa conto di essere stata un po’ troppo audace. Nonostante tutto, piuttosto che cestinare il video bollente, ha voluto comunque condividerlo su Instagram.

Il video postato su Instagram non riscuote grande successo

Il filmato condiviso da Wanda Nara, anche se bollente, non ha riscosso grande successo.

Molti dei commenti, infatti, sono a dir poco volgari. Tra quelli più tranquilli, si legge: “Le conosciamo piu noi che il povero Mauro” oppure “E anche oggi le abbiamo mostrate ” o ancora “Che seno fantastico“.