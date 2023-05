Wanda Nara imbarazzata per la risposta del figlio: "Come hai lasciato mio pad...

Wanda Nara imbarazzata per la risposta del figlio: il 14enne tira in ballo Maxi Lopez e la diretta diventa esilarante.

Nel corso di una diretta sui social, Wanda Nara è rimasta senza parole davanti ad una risposta piccante del figlio Valentino. Il 14enne ha tirato in ballo il padre Maxi Lopez, ex marito della modella.

Wanda Nara imbarazzata dal figlio

Wanda Nara ha regalato ai fan una esilarante diretta Instagram con il primogenito Valentino, avuto nel corso del matrimonio con Maxi Lopez. Attualmente, i due vivono in Argentina. E’ qui che il ragazzo gioca nelle giovanili del River Plate, mentre sua madre è la conduttrice della nuova stagione di Master Chef. Parecchio uniti, Wanda e Valentino hanno avuto uno scambio di battute che ha divertito i fan. La Nara, però, è apparsa piuttosto imbarazzata.

La risposta di Valentino a mamma Wanda

Durante la diretta tra Wanda e il figlio, un fan si è rivolto a Valentino: “Ti chiedo se per te è difficile. Perché i figli dei calciatori cambiano scuola, città e lingua…”. Il 14enne ha replicato:

“Ma che cos’è, un’intervista? Quando stavo in Francia stavo bene e poi quando mi hanno trasferito in Turchia non mi è piaciuto. Poi anche lì mi sono ambientato”.

A questo punto, Valentino ha raccontato che per colpa del trasferimento dalla Francia ha dovuto lasciare la sua fidanzata. Wanda, incuriosita, ha chiesto al figlio come ha comunicato la rottura alla ragazzina.

Valentino Lopez gela mamma Wanda

La risposta piccante è arrivata e ha colto nel segno:

“Come hai detto a mio padre che lo stavi lasciando? E’ la stessa cosa”.

Wanda, imbarazzata come non mai, ha provato a replicare: “No, ma Valentino non si confronta“. Le parole della Nara sono servite a poco, la risposta piccata del figlio era ormai stata ascoltata da tutti i fan.