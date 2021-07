Wanda Nara in grande forma: la foto in posizione da bollino rosso

Una Wanda Nara super scatenata e in grande forma non smette di stupire i fan con foto da urlo: gli ultimi scatti al mare della showgirl argentina

Dalla splendida Costiera Amalfitana alle notti brave a Ibiza, Wanda Nara non si fa mancare proprio nulla. In una sorta di vacanza continua con marito e figli, la popolare showgirl argentina sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan con foto a dir poco da infarto.

Molti sono infatti i nuovi scatti sul suo profilo Instagram dove si mostra in bikini assolutamente “esplosivi”. L’ultimo in ordine di tempo vede nel dettaglio la moglie e procuratrice di Mauro Icardi in costume e cappello di paglia firmato, con in evidenza le sue curve perfette.

Wanda Nara scatenatissima nella sua estate “caliente”

Una Wanda Nara biondissima, con occhiali da sole e cappello di Dior, appare dunque con un costume intero e scollatissimo, che sottolinea il suo generosissimo décolleté.

Con quasi 8 milioni di follower, la signora Icardi si conferma del resto la regina dei social, quotidianamente raggiunta dai complimenti degli ammiratori per la sua avvenenza indiscutibile.

Solo qualche giorno fa, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip aveva rischiato grosso.

Si era infatti fatta immortale nelle splendide acque della Grotta Azzurra a Capri, zona tuttavia interdetta alla balneazione e con rischio multa fino a 3mila euro.