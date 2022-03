Wanda Nara in tenuta sportiva infiamma i social: i fan notano un dettaglio

Wanda Nara ha conquistato i fan dei social con alcuni scatti provocanti in tenuta sportiva.

Wanda Nara si è concessa una giornata all’insegna dello sport e del benessere e sui social non ha mancato di condividere delle foto provocanti con i suoi fan.

Wanda Nara in tenuta sportiva

Con le sue curve da capogiro Wanda Nara non ha mancato di conquistare i fan dei social e, nelle ultime ore, ha approfittato di una splendida giornata di sole per allenarsi e condividere alcuni scatti sui social.

La moglie di Mauro Icardi si è mostrata direttamente dalla sua cabina armadio dove, in tenuta sportiva, si è scattata alcuni selfie provocanti. Tra i fan in tanti non hanno potuto fare a meno di notare la collezione di scarpe della showgirl che, oltre molti stivali alla moda, possiede un gran numero di sneakers e scarpe da ginnastica. Da sempre lo sport e la cura del proprio corpo rappresentano delle priorità per Wanda Nara, che nel suo paese natale si è fatta conoscere anche come showgirl di successo.

Wanda Nara: la vita privata

Wanda Nara sembra aver superato le divergenze avute nell’ultimo periodo con suo marito, Mauro Icardi, balzato agli onori delle cronache per un presunto tradimento. Dopo un periodo di crisi di vocifera che i due siano riusciti a ritrovare un equilibrio e la stessa showgirl ha svelato i motivi che l’avrebbero spinta a perdonare suo marito.

“Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia.

Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera”, ha affermato.