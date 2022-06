Wanda Nara infiamma i social: il perizoma è invisibile

Wanda Nara ha infiammato i social con una foto del suo prorompente lato B.

Wanda Nara è tornata a sedurre i fan dei social con un altro scatto bollente realizzato da suo marito, Mauro Icardi, durante una giornata in spiaggia.

Wanda Nara: il perizoma è invisibile

Con le sue curve vertiginose e i suoi bikini mozzafiato, Wanda Nara è tornata a infiammare i social e nelle ultime ore ha postato uno scatto bollente (con un perizoma praticamente invisibile) mentre si trovava in spiaggia con suo marito, Mauro Icardi (che probabilmente ha scattato la foto).

La coppia ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna dell’amore per scacciare forse anche le voci che li vorrebbero in crisi dopo lo scandalo del tradimento.

Il tradimento

Nei mesi scorsi Wanda Nara ha lasciato intendere di essere intenzionata a lasciare suo marito Mauro Icardi, che l’avrebbe tradita con la modella China Suarez. A seguire la showgirl e manager del calciatore ha annunciato di averlo perdonato, e oggi i due sono tornati a mostrarsi felici ed uniti nonostante i dubbi sorti tra i fan del web.

“Perché se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è stato un pentimento. Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera”.